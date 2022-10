La solidarité s'organise pour les sinistrés

Depuis la tornade, Benjamin héberge ses parents. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux, leur toiture est percée. Leur fils habite quelques rues plus loin. C’est une évidence pour lui de les recueillir. Le couple est installé dans un dressing qui est réaménagé pour eux, entouré de leur chat et de quelques affaires qu’ils ont pu sauver. Se soutenir pour reconstruire. Plus loin dans le village, d’autres familles mettent la main à la pâte. Lucie est venue aider ses beaux-parents. Une quinzaine d'amis venus de tout l’Hexagone sont aussi attendus ce mardi après-midi.