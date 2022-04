VIDÉO - La belle surprise de Kendji Girac à deux enfants malades

Une surprise mémorable. Amani, 14 ans, et Mélina, bientôt 11 ans, s'apprêtent à réaliser l'un de leurs plus grands rêves. Alors qu'elles entendent des vocalises au loin, Mélina, les yeux brillants, demande à sa maman : "Me dis pas que c'est Kendji ?". Et c'est bien le chanteur Kendji Girac, son idole, qui fait son entrée. Les deux jeunes filles n'en reviennent pas. Ce beau cadeau, elles le doivent à l'association Petits Princes, qui réalise les rêves d'une quarantaine d'enfants et d'adolescents malades.

Pendant plus d'une heure, le chanteur leur consacre toute son attention. "C’est vrai qu’à chaque rencontre comme ça, moi, je me sens bien. Je suis là pour leur apporter un bon petit moment de la journée, du bonheur. Donc je me sens un peu comme un grand protecteur, on va dire", explique Kendji Girac avec un grand sourire dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. "Même si elles sont timides ça se voit qu’elles sont contentes, ça, c'est merveilleux", ajoute-t-il.