VIDÉO - Le pari réussi du pain 100% provençal

L'idée a d'abord germé dans la tête de Guillaume Céard, le dernier moulinier des Hautes-Alpes. Il a dû convaincre plus de 200 boulangers de la région de lui acheter sa farine, et une cinquantaine de producteurs, de lui vendre leur blé. Et c'est un succès, la farine provençale fait partie des meilleures ventes à l'heure de l'inflation.