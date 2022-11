Le thé dansant, petit plaisir retrouvé de l'automne

Si vous cherchez la recette du bonheur, la voici : une piste de danse, un musicien et une centaine de danseurs passionnés et un brin d'humour. Parmi les infatigables, figurent des octogénaires. Pendant six heures s'enchaîneront cha cha, polka, tango. Mais d'après les professionnels, ce qui rassemble le plus est le madison. Heureusement, les gourmandises arrivent à 16h30.