VIDÉO - Les canaux d'irrigation, cette méthode ancestrale d'arrosage qui n'utilise pas l'eau potable

Une centaine de riverains profitent de ce petit cours d'eau artificiel, capté en amont dans la rivière. En temps normal, il leur permet d'arroser jardins et potagers tout l’été. Un luxe d'autant plus substantiel avec les canicules successives. "On l’apprécie depuis déjà des années. Mais cette année, on l’apprécie encore plus. C’est source de vie : sans eau, on ne peut rien faire", philosophe Bernard au micro de TF1. Comme tous les adhérents de l’association du canal, ce dernier ne paye pas l’eau consommée mais une cotisation annuelle proportionnelle à la surface de son terrain. Cela ne lui coûte que 40 euros par an et quelques jours de travail pour entretenir le vieil ouvrage. "C’est un bien que nos ancêtres avaient fait. Des canaux, il y en a partout dans la montagne. C’est l’un des rares à rester [fonctionnel] parce qu’on s’en occupe", souligne-t-il.