Les habitants de nouveau solidaires

Les pompiers aussi vont pouvoir se reposer à Lacanau. Accueillis dans un camping cinq étoiles de la ville, ils sont 550 à pouvoir dormir quelques heures dans des conditions descentes. "On va avoir des heures où on est complètement sortis du dispositif pour récupérer, on récupère deux fois plus vite, parce qu'on est totalement sorti de l'aspect opérationnel", confie le capitaine Thomas Corbier, SDIS du Cher.