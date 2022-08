Les scouts en renfort des marins-pompiers

Informer et responsabiliser, ce sont des taches qui leur tiennent à cœur : "Nous les scouts, à chaque fois, on veut aider les gens, faire attention à la nature, tout ça, c'est nos principes et nos valeurs dans le scoutisme". Le goût du métier est transmis par les marins-pompiers en visite sur le camp. Pour eux, la surveillance des scouts est une aide précieuse. Tout l'été, 640 scouts, venus de tout le pays, se relayeront sur le camp de Luminy.