Loterie d'entreprise : le patron qui veut réaliser le rêve d'un de ses salariés

Et si votre entreprise réalisait votre rêve ? Ce n'est pas une publicité, mais bien le conte de fées que s'apprête à vivre l'un des 1 100 salariés de BMV Transports et logistique. "C'est vrai que c'est un peu surprenant. Et en même temps, les gens disent waouh, cette chance ! " lâche une employée. "On a trop de choses, on n'a pas l'habitude de rêver", ajoute son collègue.