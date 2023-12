VIDÉO - Loteries : quand les bons d'achats remplacent les cadeaux

Dans les loteries, de plus en plus de lots à gagner sont des bons d'achats, utilisables dans les grandes surfaces. Marie-Thérèse, gagnante d'une carte-cadeau de 500 euros l'an dernier, a pu financer ses dépenses alimentaires pendant plusieurs mois grâce à cette formule.

À l'annonce de chaque numéro, la tension monte d'un cran. Depuis la flambée des prix, le loto de Carcagny (Calvados) fait salle comble. La raison de cet engouement : des lots attractifs. Les appareils à raclette et les sèches cheveux sont désormais remplacés par des bons d'achat à dépenser dans les supermarchés. "Avec les bons d'achat, on achète ce que l'on veut, donc en plus à l'approche des fêtes de Noël, c'est encore mieux", réagit une participante, interrogée dans le reportage en tête de cet article.

"Quand on gagne les 600 euros ça fait du bien", renchérit une autre. Peu importe si le lot gagné ne rembourse pas toujours l'inscription, qui s'élève à vingt euros les dix cartons. Un budget conséquent pour ceux qui, comme Marie-Thérèse, jouent chaque semaine. Elle n'a pas raté un seul loto depuis quinze ans, et ne jure désormais que par les bons d'achat. Il faut dire que ses placards sont déjà remplis de gains plus ou moins utiles.

"Un sèche-cheveux, un fer à friser… une fois on a vu un monsieur chauve gagner un fer à friser, ça nous fait sourire", confie cette habituée, qui a remporté il y a un an le gros lot, une carte-cadeau de 500 euros. "Je me suis dit 'ce n'est pas possible', et à ce moment-là, j'ai recompté les cartes au moins deux fois", se souvient-elle, les larmes aux yeux. Cette carte-cadeau a financé ses courses alimentaires pendant plusieurs mois.