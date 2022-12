Lunéville : une malicieuse campagne de publicité se moque de sa célèbre voisine, Nancy

Lunéville a beau être dix fois plus petite, Madame la maire, Catherine Paillard, voulait une campagne malicieuse, que l'on verrait aux quatre coins de la métropole nancéienne. "Il y en a un peu partout sur la carte, on a fait 114 emplacements (...) On est la seule ville de l'est du pays, de cette taille, à avoir un parking gratuit", rapporte-t-elle. Cet atout du stationnement gratuit est rappelé dans la campagne d'affichage.