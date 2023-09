Lycée Toulouse-Lautrec : des enfants comme les autres

Il ressemble un peu à vaisseau spatial. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas ordinaire non plus. Dans l'ensemble scolaire Toulouse-Lautrec près de Paris, l'entraide est plus naturelle, le regard est plus bien ne veillant qu'ailleurs. La particularité de l'établissement est de faire cohabiter une majorité d'enfants handicapés avec des petits camarades valides jusqu'à ce que les différences n'aient plus aucune importance.