VIDÉO - Dans le Doubs, ce taxi rural est plafonné à quatre euros la course

Vivre sans voiture, c'est quasiment impossible dans ce territoire rural de 18.000 habitants, traversé par un seul bus deux fois par jour. Quand Michael est au volant, Guislaine est au téléphone pour prendre les réservations. Comme chaque salarié de ce dispositif, elle est en insertion professionnelle. "Avant d'arriver ici, j'étais mère au foyer, donc à la recherche d'un emploi. On a tous des parcours très différents, on vient tous de milieux très différents. Et c'est ce qu'il y a de bien ici", explique-t-elle.