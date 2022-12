Le bonus réparation, une deuxième vie pour vos appareils

Il est de 10 euros pour un grille-pain, 25 pour un réfrigérateur et jusqu'à 45 euros pour un ordinateur, à condition qu’il ne soit plus sous garantie et de se présenter auprès de l’un des 500 réparateurs agréés quali-répar. "J’espère que beaucoup de gens répareront plus leur matériel", lance une usagère. C'est d’ailleurs l’objectif de ce bonus.