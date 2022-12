Nage en eau froide : les effets sur la santé d'un bon bain glacé

Partout en France, de plus en plus de nageurs fuient les piscines et préfèrent l'eau libre. Le sociologue Benoît Hachet s'intéresse de près à cette nouvelle pratique. "Vu la crise énergétique des piscines de toute façon et le fait que l'eau va devenir rare, qu'on va avoir trop chaud... On ira de toute façon dans les rivières", a-t-il expliqué.