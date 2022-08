Nancy : une amende si vous laissez tourner le moteur à l'arrêt !

La mesure est déjà appliquée en Suisse et en Belgique. C'est une nouvelle règle pour économiser l'énergie et améliorer la qualité de l'air à Nancy. "On est dans un site qui est une cuvette où les pics de pollution atmosphérique sont relativement fréquents. Donc il s'agit d lutter contre ce phénomène dont on connaît les conséquences pour la santé de nos concitoyens", explique Bertrand Masson, adjoint au maire (PS) de Nancy.