Nettoyage des rivières, les bénévoles appellent à l'aide

Plus il avance au bord de l'eau, plus le désarroi et l'agacement l'envahissent. "Des arbres en travers de la rivière, ça va devenir une véritable catastrophe (...) ils risquent d'être emportés", affirme Youenn Landrein, président de l'AAPPMA. Alors, Youenn et ses volontaires se retroussent les manches. Le chantier du jour, dégager un chêne qui empêche l'eau de s'écouler. Et pourtant, ici, personne n'est jardinier, encore moins forestier.