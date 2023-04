Nièvre : la mairie d'une commune aide gratuitement des habitants à faire leurs courses

Pascaline fait donc les courses exclusivement dans les commerces de ce village de 1400 habitants. "Ça permet de faire fonctionner tous les petits commerces de proximité et leur proposer des produits de qualité", argue Virginie Girault, co-gérante d'une boulangerie. Ce service existe depuis une vingtaine d'années. Il a désormais évolué et s'est adapté aux demandes des habitants. "On a même eu des gens qui, pendant une période avant le Covid, nous demandaient de les emmener chez le médecin", lance Pascaline. Une initiative très positive, à découvrir dans le sujet en tête de cet article.