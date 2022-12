Noël avant l'heure : un petit village hérite et partage avec tous les habitants

Ce don, c’est celui d’une habitante décédée l’an dernier à 97 ans. Henriette Fieu, surnommée Nini, a légué 40 000 euros à la mairie. "Cet automne, on a reçu l’argent et on a décidé à réfléchir à ce qu’on allait en faire. On a trouvé sympa de partager un peu et de donner à tous les foyers", raconte le maire, Daniel Fabre.