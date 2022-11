En Indre-et-Loire, un immense atelier répare et donne une deuxième vie à votre électroménager

La machine à café, un produit tendance, se retrouve en tête des articles les plus réparés actuellement. "On essaie les appareils après chaque réparation", explique Ludovic Chauffeteau. En moins de 40 minutes, lui ou son collègue Benoît les remettent en état. C’est plus économique et plus écologique. Pour accompagner cette consommation plus responsable, il faut former et recruter. Cela concerne les métiers classiques, comme l’informatique ou la HiFi, mais aussi de nouveaux secteurs.