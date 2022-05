Pas-de-Calais : Bel élan de solidarité pour Victoire, fillette polyhandicapée

Souvenez-vous de cette petite fille dont on vous avait parlé dans ce journal il y a un an. Elle avait besoin d'un véhicule adapté pour se déplacer. Et bien, elle vient de le recevoir. Il y a eu un énorme élan de solidarité. Sébastien Hembert et Gauthier Delobette sont retournés la voir, elle et sa famille très reconnaissante, dans le Pas de Calais.