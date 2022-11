Personnes âgées : mieux équiper sa maison pour mieux vieillir chez soi

Plusieurs fois par semaine, Caroline, coordinatrice grand-âge, se rend chez Hermina pour surveiller si tout va bien, si elle mange suffisamment et si le moral est bon. Pour cause, à 79 ans, Hermina est seule suite au décès de son mari. "Mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble de services dont peut avoir besoin une personne pour rester à domicile. Aussi bien tout ce qui va être les prestations médicales et paramédicales", nous confie-t-elle.