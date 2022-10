Piscines municipales : chauffées à moindre coût

Avec les autres bâtiments de la commune desservis, il y a aussi et surtout une économie de 5 800 tonnes de CO2 par an. C'est la même logique pragmatique à Desvres dans la Nord. La communauté de communes et l'usine ArcelorMittal ont trouvé comment exploiter la chaleur fatale, le nom donné aux calories dont personne ne profite. De l'eau à 50°C, des chaudières à gaz pour compenser les baisses d'activité de l'usine, l'installation et son coût en valent la chandelle. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.