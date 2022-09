Piscines municipales : les solutions pour ne pas fermer

Dans une piscine à Montpellier, des capteurs ont été installés pour éviter une fermeture et réduire la consommation énergétique. Le dispositif réalise près de 14 000 euros d'économie en un an. La métropole envisage d'aller encore plus loin en abaissant par exemple la température des bassins d'un degré et le chauffage dans les vestiaires.