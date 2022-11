Pouvoir d'achat : dans ces épiceries, ce sont les clients qui fixent les prix

Il n'y a qu'un seul rayon dans cette épicerie et pourtant, tout le monde s'y bouscule. Les yeux sont rivés sur les prix. La farine coûte près de 75 centimes le kilo contre 1,50 euro en grande surface. Un euro et 55 centimes les haricots verts, contre plus de deux euros en supermarché. Ici, tout est acheté en gros et revendu sans bénéfice.

Pour les budgets serrés, quelques fruits et légumes sont vendus à prix libre. Un panier garni est même payé d'avance pour ceux qui sont dans le besoin.