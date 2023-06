VIDÉO - Précarité étudiante : pour aider ses camarades les plus démunis, Yovann a lancé son association

Le local, lui, est prêté gratuitement par un centre culturel. À l'extérieur, une centaine de bénéficiaires, tous boursiers, c’est le seul critère d’entrée. Certains y viennent pour la première fois, et préfèrent rester anonymes par pudeur. Une fois le loyer et les charges payés, ils leur restent souvent moins de 100 euros pour finir le mois. Aux côtés de Yovann, d’autres étudiants bénévoles comme Jade, 20 ans. Elle s’y sent utile.

