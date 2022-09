Prix de l'énergie : ces entreprises ont trouvé la solution

À Château-Gontier-sur-Mayenne (Mayenne), une autre entreprise a misé sur le soleil. Au total 1 600 m² de panneaux solaires ont été installés sur le toit d'une usine de purificateur d'air. 230 000 euros investis, l'entreprise s'en félicite aujourd'hui. "Au moment de l'installation, la rentabilité des panneaux était prévue sur dix ans. Avec les coûts actuels de l'électricité, on estime plutôt à une rentabilité sur un an et demi", déclare Ludivine Mortreau, responsable environnement - Sodistra. La consommation électrique a diminué de 30%, c'est 20 000 euros d'économie en un an.