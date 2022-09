Quelle efficacité pour le "bateau éboueur" des mers ?

Avec ce système, l’association ambitionne de récupérer 100 000 tonnes de plastiques d’ici 20 ans. C’est beaucoup, mais peu au regard des 30 millions de tonnes qui arrivent dans l’océan chaque année. « Pour arrêter le plastique, il faut arrêter l'hémorragie. Et l'hémorragie, on l’arrête dans les fleuves. Si on arrivait à développer cette technologie de filet de collecte de plastique dans les fleuves, avant qu’ils n’arrivent en mer, on aurait fait une bien meilleure partie du chemin », explique Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan.