Quelles solutions pour récupérer l’eau ?

Pour économiser l'eau récupérée, il a une petite technique. "On a cinq à dix centimètres de compostes. On peut y mettre du foin, de la paille qui va venir faire une petite couverture sur la terre et lui permettre de garder son humidité", a expliqué le jardinier. Il y a aussi d'autres astuces encore plus simples à mettre en place. Récupérateur d'eau dans la cuisine et de l'arrosoir de la douche, Ulysse Olivares, jardinier amateur, et ses trois colocataires économisent 50 euros sur leur facture d'eau à la fin de l'année.