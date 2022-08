Calanques : grâce aux quotas, la nature reprend progressivement ses droits

Cet été, l'accès à la Calanque de Sugiton a été limité. Les visiteurs devaient réserver à l'avance et montrer patte blanche. Résultat : moins de 400 touristes par jour contre 2 500 d'habitude. Ce vendredi matin, Chloé ne reconnaît plus la Calanque qu'elle avait visitée autrefois. "Je ne me souvenais pas que c'était aussi vert en fait, aussi florissant et vert. C'est juste extraordinaire", affirme-t-elle. "Je préfère savoir que je dois réserver un à deux jours à l'avance plutôt que d'arriver avec quelque chose de complètement bondé, qui n'est ni bon pour la nature, ni agréable pour nous", ajoute un autre promeneur.