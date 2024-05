Randonnée en Corse : sur la trace des sentiers disparus

Pour les passionnés de randonnée, plus de 215.000 kilomètres de sentiers sont balisés, sans compter ceux qui sont en train d'être rouverts. En Haute-Corse, une équipe du 13H de TF1 a suivi des bénévoles qui cherchent et restaurent des chemins abandonnés pour qu'ils ne tombent surtout pas dans l'oubli.

Ce sont des randonneurs un peu particuliers. Ils n'ont ni chaussures de marche, ni sac à dos, mais plutôt des râteaux et des débroussailleuses. Comme tous les mercredis, les membres de ce club de marche se retrouvent pour défricher d'anciens sentiers et créer des circuits de randonnées. "Ce sont des lieux qui ont été recouverts par la végétation. Les sentiers étaient de moins en moins pratiqués, donc de moins en praticables et c'est un grand plaisir de voir qu'on est sur les traces d'anciens bergers, d'anciens agriculteurs", s'enthousiasme Jean-Marc Poggi, membre du Bureau Montagne du Nebbiu. Ici, le maquis est complètement laissé à l'abandon. Il n'est pas rare d'y croiser une faune sauvage.

15 km de randonnées restaurés

Là où la débroussailleuse ne passe pas, c'est à la main que ce groupe d'amis enlève les cailloux et herbes hautes. Un travail physique qu'ils font toujours avec le sourire. "On a un certain âge, on est retraités, mais bon, on est motivés, ça fait plaisir de voir après des gens se balader et avec de temps en temps un remerciement pour ce qu'on a fait", souligne dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, François Tomasi, président du Bureau Montagne du Nebbiu. Les mercis sont leur seule rémunération, parce que la démarche est entièrement bénévole, ils ne touchent aucun argent public.

Notre randonnée se termine comme souvent au pied d'un bijou architectural. Maintenant que les chemins sont de nouveau accessibles, les randonneurs sont encore plus nombreux à venir en profiter. Grâce à ces bénévoles qui ont taillé la route, près de 15 kilomètres de sentiers ont été restaurés cette année. Désormais, il n'y a plus qu'à suivre les flèches pour découvrir les plus beaux sentiers de l'île.