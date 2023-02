Vases, coquetiers, carafes : l'autre destin des bouteilles en verre

Cela fait sept ans que ce restaurant ne jette plus les bouteilles dans la poubelle à verre. Gauthier et Victoire les récupèrent pour en faire des verres à eau ou à cocktail, des coquetiers, ou encore des vases. Cette idée leur est venue après une soirée bien arrosée. Gauthier, étudiant en théâtre et Victoire dans le commerce, ne se doutaient pas qu’ils venaient de lancer leur activité professionnelle. Aujourd’hui, ils emploient 22 personnes et comptent des dizaines de fournisseurs à travers le pays.