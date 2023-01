VIDÉO - L'étonnante seconde vie des stylos-bille

À chaque étape de notre vie, il était là. Pour écrire notre première dictée, ou pour signer les contrats qui ont changé nos vies, notre cher stylo à bille ne nous a jamais lâchés. Et voilà comment nous l’avons remercié quand il n’avait plus d’encre. Chaque année en France, plus de 100 millions de stylos en plastique finissent à la poubelle. Mais cette professeure des écoles a décidé qu’ils méritaient mieux. Pour ces écoliers, c’est devenu un réflexe. Toutes leurs fournitures usagées sont systématiquement collectées. Recycler des stylos oui, mais pourquoi faire ?