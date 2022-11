Relais colis : les particuliers aussi peuvent ouvrir leur propre point de collecte

Ses horaires sont flexibles puisqu'elle travaille de chez elle. C'est un service très précieux pour les habitants. Le bureau de Poste le plus proche de la commune se trouve à 20 minutes en voiture. Laetitia s'est lancée dans cette activité il y a un an. En s'inscrivant sur une application, elle a déjà réceptionné plus de 200 colis et gagné une centaine d'euros, mais elle le fait avant tout pour les rencontres.