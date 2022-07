Rénover pour mieux vivre chez soi

Pour en arriver là, il faut d'abord gagner la confiance des locataires. Avec l'aval du bailleur, l'association s'est installée au pied d'une résidence HLM de Montfermeil. La conversation s'engage entre Assetou et un locataire, et la confiance s'est instaurée. Si parfois un simple réaménagement de l'espace suffit, il faut souvent lancer de petits travaux. Mieux chez soi sans débauche de moyen, Assetou espère convaincre d'autres collectivités et d'autres bailleurs sociaux de faire appel à son association.