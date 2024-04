VIDÉO - Avant l'été, des milliers de kilomètres de sentiers de randonnée se refont une beauté

En ce moment, les 215.000 km de sentiers de randonnée français sont en pleine effervescence. Les bénévoles des associations se sont lancés dans les grands travaux d'entretien. Le 13H de TF1 a suivi plusieurs d'entre eux, notamment dans le Lot.

Aux confins du Lot, cachées dans ce décor de carte postale, des petites mains sont au travail, comme on le découvre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Disséminés dans la forêt de Cardaillac, sur la route de Compostelle, une vingtaine de bénévoles ratissent, nettoient, débroussaillent. Ils préparent les sentiers de nos vacances. L'association "Les 1000 mains du Pays de Figeac" se consacre exclusivement à l'entretien des chemins de Compostelle. Depuis 2015, elle a déjà nettoyé plus de 40 km de sentiers et construit des centaines de petits murs en pierre.

Le travail de débroussaillage est surveillé par la Fédération Française de Randonnée. L'association déploie, elle aussi, ses propres bénévoles partout dans le pays, comme ici en Ariège, au pied des Pyrénées. La mission de ces quatre retraités est de vérifier que la signalisation de la grande randonnée est bien visible. Une fois la peinture des balises rafraîchie, la petite équipe met à jour le tracé du sentier sur l'application de la fédération. Sur l'application, il existe déjà 170 000 km de sentiers renseignés. Ils sont aujourd'hui près de 10.000 bénévoles à y contribuer.