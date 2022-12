Économies d'énergie : l'usine Opinel fait feu de tout bois

Il y a 50 ans, juste avant le premier choc pétrolier, la famille Opinel était déjà préoccupée par les économies d'énergie. "C'était naturel, on avait une ressource, plutôt que de la gaspiller, on l'utilise à bon escient, précise le directeur général adjoint de l'usine Opinel (Haute-Savoie). Ça représente une économie entre 20.000 et 25.000 litres de fioul pas ans, l'équivalent de 200 mégawatts." Soit 40.000 euros d'économie chaque année.