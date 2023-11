VIDÉO - Annecy : un Ehpad installe une foodtruck (ouvert au public) dans sa cour !

C'est un petit camion bleu qui vend à l'heure du déjeuner des sandwichs, des salades et des plats du jour. Rien de spécial en apparence, si ce n'est son emplacement au cœur de l'Ehpad d'Annecy la Fondation du Parmelan. Deux résidentes se trouvent à la caisse : Francette et Suzanne. Avant sa retraite, Francette était commerçante. "Ça rappelle tout ce qui est commerce, clients, caisse, tout ça. Ça me donne envie de revivre de voir que je suis encore là malgré l'âge et qu'on peut faire encore de belles choses", s'enthousiasme-t-elle.