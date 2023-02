VIDÉO - Un test tous frais payés : comment la Nièvre attire de nouvelles familles

Il ne reste que quelques cartons à déballer seulement deux semaines après leur déménagement. Même en pleine année scolaire, David et Fabienne Gibino n’ont pas hésité. Après quinze ans passés dans le Sud, près de Béziers, l’envie de changement était là. Depuis trois ans, des semaines test sont organisées, tous frais payés, pour permettre de découvrir la région et tenter l’installation. Pour David et sa famille, cette expérience a créé le déclic.