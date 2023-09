VIDÉO - À Tarbes, ce restaurant vous sert le déjeuner... en calèche

Assiettes chargées, amis, et même vin, tout y est comme au restaurant. La différence est que les convives sont tractés en pleine ville. "C’est un régal de pouvoir manger et visiter Tarbes", affirme une cliente. "Ce n’est pas facile, mais on profite", sourit un enfant. Car, effectivement, la calèche balance au rythme du pas des chevaux.