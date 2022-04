Restaurant solidaire : un repas de qualité à petit prix

Passer de la théorie à a pratique, ce n'est pas toujours académique. Dans la cuisine du restaurant "La Tablée", personne n'est formée à la restauration. Certains sont retraités, d'autres salariés. Ils préparent un menu complet pour le déjeuner quatre fois par semaine. Cuisiner ensemble pour créer du lien social, c'est l'idée lancée par cette association de Saint-Étienne. Tout le monde met la main à la pâte. Ici, la cuisine est locale et végétarienne : salade de choux et de carottes en entrée, couscous et haricots blancs en plat de résistance.