À la recherche de leur gentilé, ces villages font appel à la créativité de leurs habitants

À Longcochon, dans le Jura, les villageois se revendiquent comme étant les Couchetards. À Martigny-Courpierre, dans l'Aisne, ils sont officiellement Mal-peignés. Prudence si vous traversez Gendreville, dans les Vosges, là-bas les habitants s'appellent les Sorciers. C'est la légende d'un pont ensorcelé qui est à l'origine de ce gentilé.

L'autre surprise à quinze kilomètres de là, ce sont les habitants de Blevaincourt qui s'appellent les Espagnols. C'est un gentilé inspiré ici de l'histoire locale. "C'est le village qui aurait brûlé, et des Espagnols seraient venus aider", explique une habitante. Histoire, légende ou géographie, tout est possible pour choisir un nom. Alors, il est difficile de se mettre d'accord. Dans un village d'Ardèche, une consultation a été organisée pendant un an pour baptiser les habitants.