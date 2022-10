Sécheresse, cette mairie distribue des économiseurs d'eau

Près de 1 500 mousseurs d’eau viennent d’être livrés en mairie avec un budget total de 2 000 euros. C’est la commune, elle-même, qui les a commandés et payés. C'est une initiative prise suite à la sécheresse historique de cet été. "On espère que ça fera boule de neige", confie le maire. Pour la municipalité, le porte-à-porte peut désormais commencer. Il faut d’abord distribuer chaque mousseur et surtout expliquer la démarche. La situation reste préoccupante dans le Finistère, classé en alerte sécheresse renforcée. Alors tous les gestes comptent même s’ils paraissent anodins.