Sécheresse : la belle histoire d'entraide de deux agriculteurs du Vaucluse

Au milieu des pommiers d'Olivier Dessaud, on trouve les clients qui viennent jusqu'à sa ferme. On découvre aussi les moutons d'Émilien Bonnet, un éleveur de la région. S'ils sont ici ensemble, c'est le fruit d'un partenariat qui s'est noué cet été, sur le marché de Coustellet (Vaucluse). "J'ai dit, si tu veux, quand on a récolté, on laisse l'herbe, et profites-en", explique l'arboriculteur.