Rivières et cours d'eau à sec : les pêcheurs à la rescousse des poissons

Quinze kilomètres de rivière sont entièrement à sec. L'Albarine, dans l'Ain, comme dans de nombreux autres cours d'eau, subit de plein fouet la sécheresse historique qui frappe la France cet été. Et l'assèchement de ces rivières est fatal pour des milliers de poissons, qui se retrouvent pris au piège.

Pour tenter de sauver les animaux restants, des pêches de sauvetage sont organisées en dernier recours. Ainsi, depuis le début de l'été, sur l'Albarine, ce sont 40.000 poissons qui ont été sauvés, grâce à la mobilisation des pêcheurs, qui surveillent la rivière au quotidien. "On est là, tous les jours, toute l'année, au bord de l'eau pour protéger les milieux aquatiques et on se sent complètement démunis face à cette situation", déplore l'un d'eux. Selon lui, "année après année, on remarque qu'on est à sec de plus en plus tôt et de plus en plus fréquemment".