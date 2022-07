Sobriété énergétique : les commerçants s'y mettent

"On va baisser de 50% l'éclairage de toute la surface de vente avant l'ouverture du consommateur. Lorsque le client sera là, on baissera l'intensité lumineuse de l'ordre de 30%", indique Thierry Cotillard, propriétaire "Intermarché" à Boulogne-Billancourt, président de Perifem. Ce directeur s'engage aussi à éteindre une rôtisserie très énergivore au moment des pics de consommation et à ne déclencher la climatisation que si la température dépasse 25°C au lieu de 22°C aujourd'hui.