Prix de l'énergie : à Carquefou, trois boulangeries se relaient pour tenter de baisser la facture

Dans la rue commerçante de Carquefou, trois boulangeries et trois fois le même constat. Après l'augmentation du prix de la farine et du beurre, c'est la facture d'électricité qui augmente considérablement. "On va passer de 900 euros à 6 000 euros par mois à partir du 30 janvier", explique Nathalie Bisson.