Suivi de grossesse (presque) à domicile : à bord d'un bus, ces sages-femmes luttent contre les déserts médicaux

Cette patiente vit à Saint-Donat, la maternité la plus proche est à une heure et demie de route. Comme elle, 400 femmes, habitantes de déserts médicaux en Auvergne, sont suivies par ce dispositif expérimental. Sans lui, beaucoup d'entre elles auraient dû renoncer à un suivi régulier. À cause de l'éloignement, pour sa précédente grossesse, Marjorie a été obligée d'accoucher chez elle avec la seule aide de son mari.