Les petits hippodromes peuvent faire vivre toute une économie locale. Le JT de TF1 s'est rendu dans deux de ces structures, dans la Manche et dans les Yvelines.

À première vue, Graignes-Mesnil-Angot (Manche) est un village de 700 habitants comme il en existe des milliers, avec son église, son bar-tabac, sa boulangerie. Mais ici, il y a quelque chose en plus : le cœur battant de la commune, c'est son hippodrome. Trente jours par an, les courses de trot enflamment cette ville, d'habitude si calme. "Ça déchaine un peu les passions", explique un homme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

Une importante manne financière

Le lieu brasse beaucoup d'argent, dont une partie est reversée à la commune de Graignes, soit environ 50.000 euros par an, ce qui représente 10% de son budget. Et ce n'est pas tout : l'activité de l'hippodrome profite à toute l'économie locale.

Par exemple, le boulanger du village double ses ventes de baguette chaque jour de course. Mentionnons aussi le restaurant de l'hippodrome, géré depuis quinze ans par Charlotte Lesouef, traiteur local, qui y effectue 20 à 30% de son activité, "surtout l'été, quand le restaurant panoramique est ouvert plus souvent", détaille la restauratrice. Au mois d'août, l'hippodrome attire même jusqu'à seize fois la population de Graignes.

Dans l'Hexagone, les 233 hippodromes représenteraient 60.000 emplois directs et indirects. Voilà pourquoi des maires poussent pour que leur champ de course ne ferme pas, même quand il n'accueille plus que trois rendez-vous par an, comme c'est le cas à Châteauroux (Indre).

Le célèbre hippodrome de Maisons-Laffitte (Yvelines), lui, n'a pas eu cette chance : il a été fermé en 2019. France Galop, l'entreprise qui exploitait les lieux, a décidé de mettre fin aux courses pour investir dans des hippodromes plus rentables. La seule solution est de faire racheter l'infrastructure par la commune. Cout de l'opération : plus de 6 millions d'euros. Mais selon le maire, Jacques Myard, cela créera des centaines d'emplois.