VIDÉO - "Je chante pour mon pays" : "Opera For Peace" va faire vibrer la tour Eiffel

"Nous avons lancé une sélection sur Internet, sur les réseaux, nous avons cherché partout dans le monde, sur les six continents, pour trouver vraiment des talents extraordinaires. Finalement, on en a choisi treize", explique Julia Lagahuzère, cofondatrice et directrice générale d'Opera For Peace. Treize artistes qui donneront deux concerts exceptionnels à Paris, dont le prochain ce lundi soir, à la tour Eiffel.