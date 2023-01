Un bébé, un travail, du bonheur... Vos souhaits pour 2023

Une jolie photo pour finir l'année. Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, une famille prend un selfie devant la tour Eiffel. Et nous leur avons posé cette question : qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 en un mot ? Du "bonheur", "l'amour et l'amitié" ont répondu une maman et sa petite fille. Et pour d'autres personnes sollicitées par le 20H de TF1 : "la joie", "la paix", "la santé" ou encore des voyages.